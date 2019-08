Mais uma vítima do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi identificada. Desta forma, a lista com o nome dos mortos na tragédia sobe para 249 e 21 pessoas permanecem desaparecidas.

A identidade da vítima só será revelada pela Polícia Civil depois que a família for comunicada. A identificação foi realizada rapidamente por meio de comparação de arcada dentária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira, às 11h, foi encontrado um tronco e uma cabeça. Cinquenta minutos depois, foram encontradas algumas outras pequenas partes não especificadas. Às 15h30, foram encontradas duas pernas. Não é possível afirmar se os segmentos corpóreos são de uma ou mais vítimas.

A Polícia Civil informou que os cinco segmentos de corpos serão analisados, mas somente o tronco e a cabeça puderam ser identificados rapidamente, por causa da arcada dentária. Já os outros, que demandam exames de DNA, terão uma identificação mais demorada.

A última vez em que uma vítima da tragédia foi encontrada e identificada foi no início de julho.

