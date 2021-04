O fim de semana será de céu claro a parcialmente nublado, com previsão de baixas temperaturas mínimas e sem possibilidade de chuva em Belo Horizonte. A máxima até domingo (11) pode variar entre 26°C e 30°C, e a mínima entre 13°C e 14°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta sexta-feira (9), a previsão meteorológica indica céu com muitas nuvens e névoa úmida durante a manhã, com céu claro na parte da tarde. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima atingida foi de 14°C e, segundo informou a Defesa Civil municipal, a sensação térmica nas áreas mais elevadas da capital mineira chegou aos 5°C às 6h de hoje. A máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%.

No sábado (10), segue a previsão de céu claro, com poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 13°C a 28ºC e a umidade tende a girar entre 30% a 90%. Já no domingo há previsão de poucas nuvens e ligeira elevação de temperatura. A mínima deve ser de 14°C e máxima de 30ºC. A umidade relativa do ar varia entre 30% a 80%.

Alerta de baixa temperatura

Nessa quinta-feira (8), a Defesa Civil emitiu um comunicado alertando os belo-horizontinos para baixas temperaturas durante as primeiras horas do dia, devido a atuação da massa de ar frio. O aviso segue até domingo e os termômetros devem marcar em torno de 13°C pelas manhãs. Veja recomendações:⠀

- Hidrate-se;⠀⠀⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀⠀⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀⠀⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

