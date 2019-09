O trânsito na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi fechado nos dois sentidos por manifestantes no fim da tarde desta segunda-feira (30). Agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Transcon (responsável pelo trânsito na cidade) foram até o local para desobstruir a passagem para os veículos e a liberação só aconteceu por volta das 19h30. O protesto foi feito na altura do número 3.500, próximo ao Mart Minas, no bairro Bela Vista.

De acordo com a Transcon, informações preliminares dão conta que o protesto aconteceu após a morte de um morador da região, mas não há informações sobre as circunstâncias em que o óbito ocorreu. Para parar o trânsito, manifestantes colocaram fogo em pneus e outros objetos.

A manifestação provocou um grande congestionamento em Contagem. Além da retenção na própria Via Expressa, ao longo do bairro Beatriz, também houve reflexo na avenida João César de Oliveira.

Veja vídeo que circula pelas redes sociais: