Manifestantes protestam contra a ação da Polícia Militar em comunidade Manifestantes protestam contra a ação da Polícia Militar em comunidade

Manifestantes fechararam os dois sentidos da pista do Anel Rodoviário na altura do viaduto no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (28). Eles atearam fogo a pneus e pedaços de madeira e os Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária, o ato de protesto foi promovido por moradores de uma comunidade próxima ao local, que reclamam da atuação da Polícia Militar. A reportagem entrou em contato com a corporação e, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

Conforme a PMRV, até o momento, apenas a pista no sentido Rio de Janeiro está liberada. Já o trânsito no sentido Vitória continua completamente interditado. Os militares aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros liberar a via.

