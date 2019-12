Os horários de intervalo do metrô de Belo Horizonte vão ter mudanças neste domingo (22), por causa de uma manutenção nos trilhos entre as estações Horto e Santa Inês, na região Leste da capital. A operação, programada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), acontece próximo do Natal, quando vários passageiros recorrem ao meio de transporte para ir aos shoppings e ao Centro da capital.

Mas, conforme a CBTU, a manutenção preventiva é fundamental para "garantir a segurança dos usuários que utilizam o sistema". O trabalho ocorrerá das 6h às 13h, e, no período, o metrô passará com intervalo de 20 minutos em todas as estações. "Todas as plataformas para embarque e desembarque permanecerão abertas durante a execução das atividades", frisou a companhia.

Até às 13h, o intervalo será de 20 minutos em todas as estações

Logo após a manutenção, o intervalo habitual das viagens — que é de 15 minutos aos domingos, será retomado. "A manutenção de todo o entorno da via do metrô é atividade fundamental para garantir a segurança dos cerca de 60 milhões de passageiros que utilizam o metrô anualmente, bem como para permitir o cumprimento regular dos itinerários programados para os trens, que totalizam cerca de 90 mil viagens a cada ano", destacou a CBTU.