Um serviço de manutenção realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) interdita parcialmente, neste domingo, parte do trânsito em um trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A pista está fechada na altura do km 469, próximo ao Posto Carijó, no bairro Caiçara, na região Oeste.

A empresa realiza o reparo de torres e realiza a melhoria na linha de distribuição que liga a Subestação (SE) Adelaide à SE Neves 1. A programação indica que os trabalhos sejam finalizados às 14h.

Até lá, o tráfego estará restrito a apenas duas faixas, nas vias principal e marginal, ambas no sentido Rio de Janeiro. Desta forma, o trânsito deve ficar mais lento na região. Por isso, a companhia recomenda que os motoristas evitem passar pelo local. A instrução é trafegar por rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos na via.

A Cemig contará com o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão de trânsito responsável pela via, além da Polícia Rodoviária Estadual. A companhia ressalta que não há desligamento e que nenhum cliente terá o fornecimento interrompido.

