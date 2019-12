A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) vai realizar obras de manutenção em redes de esgoto em vários bairros de Belo Horizonte neste fim de semana e no feriado de Natal.

Segundo a empresa, por causa do trabalho, pistas serão interditadas parcialmente e sinalizadas pela companhia, com o apoio da BHTrans. A recomendação para motoristas e pedestres é cautela ao transitarem nas regiões.



Confira endereços e datas:

Domingo (22)

Rua Curitiba, 881, no Centro, manutenção em ligação de esgoto;

Avenida Prudente de Morais, 1090, no bairro Coração de Jesus, manutenção em PV;

Avenida Augusto de Lima, 1540, no bairro Barro Preto, construção de PL;

Rua Dos Angelins, 256, no bairro Nova Gameleira, manutenção em PV;

Avenida Amazonas, 7025, manutenção em PV;

Avenida Professor Mário Werneck, 3210, no bairro Estoril, manutenção em PV;

Rua Engenheiro Paulo Piedade Campos, entre a rua Manila e rua Paulo Piedade Campos, no bairro Estoril, manutenção em PV;

Rua Estácio de Sá, 875, no bairro Gutierrez, manutenção em PV;

Avenida Teresa Cristina, 740, no bairro Carlos Prates, manutenção em PV.

Terça-feira (24)

Rua Alvares Maciel, 59, no bairro Santa Efigênia, manutenção em PV;

Rua Pium-i, 1265, no bairro Cruzeiro, manutenção em ligação de esgoto;

Avenida Do Contorno, 4317, no bairro Funcionários, manutenção em ligação de esgoto.

Quarta-feira (25)

Rua Santa Catarina, 201, no Centro, manutenção em rede de esgoto;

Rua Dos Tupinambás, 460, no Centro, correção de abatimento de esgoto;

Rua Dos Tupinambás, 486, no Centro, manutenção em rede de esgoto.