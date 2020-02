Já está contando os minutos para a maratona carnavalesca em Belo Horizonte? Anote aí: blocos de rua já começam a arrastar foliões nesta terça-feira (18). A partir de então, os desfiles na cidade só devem terminar em 1º de março.

A expectativa dos organizadores da festa momesca é reunir cerca de 5 milhões de pessoas na capital nos próximos dias. Há programação em todas as nove regionais da metrópole.

A festa

Ao todo, serão 453 blocos de rua fazendo 520 desfiles. Oito palcos oficiais também integram a festa. Além da Praça da Estação, as estruturas serão montadas no Parque Municipal (Centro), Barreiro, Venda Nova, Lagoinha (Noroeste), Serra (Centro-Sul), Confisco (Pampulha) e Zilah Spósito (Norte).

Abertura

Para as pessoas que não querem esperar o sábado de Carnaval para cair no samba, o bloco “Sai pra lá capeta”, nesta terça, já abre os festejos da semana. A concentração será no bairro Concórdia, na região Nordeste de BH. Na quarta-feira, outros dois grupos animam os foliões.

Há ainda programação no dia seguinte, à noite. Já na sexta, a festa começa mais cedo, às 9h, com o bloco infantil Unidos do Felicidade, no bairro Jardim Guanabara, na zona Norte da capital.

De acordo com a programação oficial da Belotur, neste dia, pelo menos 19 grupos farão a alegria dos belo-horizontinos e turistas, entre eles os tradicionais Lindo Bloco do Amor e o Bloco Fúnebre.

O primeiro vai desfilar às 19h no bairro Floresta, na região Leste. Já o segundo, às 23h30. A concentração será na Praça da Bandeira, no Serra, Centro-Sul da cidade.

O palco oficial da Praça da Estação também terá shows, a partir das 18h. A abertura será feita pelo Kandandu, encontro de blocos afro de Belo Horizonte. A apresentação marca os 20 anos do Bloco Oficina Tambolelê, referência do congado em Minas Gerais. Entre uma atração e outra, toca o DJ Black Josie.

