A audiência pública do projeto de concessão de uso do Mineirinho será realizada na segunda-feira (10) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. A sessão pode ser conferida às 15h pelo canal da TVB3 e no Youtube da Seinfra.

Com a concessão do estádio, a expectativa do governo de Minas é que seja possível potencializar a utilização do espaço, otimizando o uso pela população e marcando o retorno do local à agenda dos principais eventos culturais e esportivos do país.

A iniciativa viabilizará investimentos da ordem de, no mínimo, R$ 41 milhões nos dois primeiros anos. A constante manutenção, ao longo dos 30 anos de concessão, ultrapassa a soma de R$ 132 milhões.

Durante a sessão, manifestações, dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas exclusivamente pelo chat aberto na TVB3, por meio da plataforma utilizada para a transmissão na reunião. Não será possível o envio de perguntas pelo YouTube.

Consulta pública

A consulta pública referente ao projeto de concessão do Mineirinho está em andamento. Potenciais interessados e a população em geral podem enviar sugestões e contribuições às minutas de edital, contrato e anexos relativos ao projeto para o e-mail concessaomineirinho@infraestrutura.mg.gov.br, até 23h59 do dia 20/5, de acordo com o modelo de questionamentos disponibilizado.

As questões devem ser formuladas em português, de forma concisa e objetiva, e precisam ser identificadas. A documentação completa da consulta pública estará disponível no site da Seinfra e também na página da Unidade de PPP de Minas Gerais.

