O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para informar que testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da entidade, que não deu mais detalhes.

De acordo com a postagem, Marcelo relatou que tem tomado todos os cuidados para evitar a enfermidade. Nessa quinta-feira, após acordar com tosse, ele decidiu realizar um teste, que confirmou a doença. Marcelo pediu orações, disse que está bem e que comunicou sobre o quadro às pessoas com quem manteve contato. Leia a mensagem, na íntegra:

Amigos e amigas. Durante esta pandemia tomei todos os cuidados possíveis para evitar contrair o Covid 19. Mas ontem, quinta-feira, dia 6, amanheci com uma tosse. Imediatamente, fui fazer o teste. Deu positivo. Felizmente, estou passando bem. Estou em casa, seguindo todas as recomendações médicas. Já comuniquei o fato a todos aqueles com quem tive contato durante os últimos dias. Espero o mais rápido possível estar curado. Peço a cada um de vcs que lembrem de mim nas suas orações, agora, de maneira especial. Obrigado.

Leia mais:

