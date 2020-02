O Carnaval chegou e promete agitar também a criançada de Belo Horizonte. Diversos bloquinhos infantis já têm data marcada para pipocar pelas ruas da capital, aproveitando a festa mais colorida, divertida e democrática do país. E é bom que os papais e as mamães prepararem os lookinhos, pois vai rolar muitas marchinhas, músicas e brincadeiras para os pequenos.

Mãe de três foliões e seguidora do bloquinho "duBem" a coordenadora educacional Luana Giovani é uma das muitas mamães que reúne a família para curtir o festejo. "Os blocos infantis são uma festa muito gostosa, sempre levo meus filhos para brincar e curtir o Carnaval à moda antiga. É uma festa segura que, além de divertida, aproxima as famílias e os vizinhos", afirma.

Quem também aquece os tambores para a folia são "Os Baianinhas", que desde 2017 caiu no gosto do público e hoje possui uma agenda à parte do bloco oficial. "A ala infantil foi iniciada com cerca de 30 crianças, com idades de cinco a doze anos. Eles se apresentam no início do desfile e nos pré-carnavais. Ao longo desses anos a agenda deles tem se movimentado cada vez mais", conta Geovanne Cardoso, idealizador do bloco e vocalista do bloco Baianas Ozadas.

Além do desfile oficial, Os Baianinhas fazem diversas apresentações pela capital mineira Além do desfile oficial, Os Baianinhas fazem diversas apresentações pela capital mineira



Confira a programação da folia infantil:

21/02 - sexta-feira

Bloco Infantil Unidos Do Felicidade

Surgiu em 2018 com o intuito de oferecer às crianças uma experiência cultural saudável junto aos seus familiares através da dança e da música de Carnaval.

Local: Avenida Professora Gabriela Varela, 583, Jardim Guanabara

Horário: 8h30

22 /02 - sábado

Os Bateras

Bloco que toca vários ritmos, como axé retrô, marchinhas, samba enredo, samba duro e outros. Realiza um concurso de fantasias com as crianças. O tema deste ano é "Negro é amor negro é magia".

Local: Rua Rubens de Souza Pimentel, 750 - bairro Aarão Reis

Horário: 13h

23/02 - domigo

Bloco Xibiuzinho

Bloco infantil organizado pelo Xibiu

Local: Rua dos Economistas, Praça do Coreto - Alípio de Melo

Horário: 9h

Bloco duBem

A programação inclui contação de histórias, show, DJ, oficinas e apresentação do Circo Irmãos Simões, o mais antigo de Minas Gerais.

Local: Parque Ecológico e Cultural Marcos Mazzoni (rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1022 - bairro Cidade Nova)

Horário: 11h

24/02 - segunda-feira

Bloco Kids Mães em Movimento

Objetivo do bloco é levar qualidade de vida às mamães

Local: Avenida Guarapari, 1301 - bairro Santa Amélia

Horário: 10h

Criança Fantástica

Bloco de Carnaval direcionado ao público infantil e toda família

Local: Praça Padre Lage - Heliópolis

Horário: 14h



Os Baianinhas

O bloco do coração de BH, que traz a baianidade para agitar a folia da capital mineira, com o tema "Realce - quanto mais ozadia melhor", uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil.

Local: Avenida Afonso Pena - Centro (próximo à Igreja São José)

Horário: 9h



*Sob supervisão de Mateus Rabelo