Um Carnaval para a todas as idades. Esse é o lema do Bloco da Família, que desfila na manhã desta segunda-feira (24) nas ruas do bairro Anchieta, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Com muitas crianças e idosos, o cortejo é um dos mais democráticos da festa de momo na capital mineira.

As tradicionais marchinhas embaladas por uma animada bateria agitam as centenas de foliões que acompanham o desfile. Com o espírito de paz e alegria, o público não economizou nas cores e nas fantasias.

Nem mesmo o tempo fechado, com perspectiva de chuva, desanimou o público, que entoou clássicos do Carnaval durante todo o trajeto.

Mesmo sendo considerado de pequeno porte em relação a outros cortejos, o Bloco da Família é um dos animados e coloridos do Carnaval de BH em 2020.