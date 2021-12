Se em Belo Horizonte a greve dos metroviários atrapalha a vida do cidadão, em Tiradentes, no Campo das Vertentes, a Maria Fumaça dará plantão no período de festas.

O quadro de viagens da composição, que liga a cidade histórica à vizinha São João del-Rey, terá passeios diários entre os dias 26 e 31 de dezembro.

Normalmente as viagens, pela manhã e à tarde, ocorrem de quinta-feira a domingo. Mas de acordo com a operadora VLI Logística, que administra a atração turística, as partidas serão feitas durante toda a semana.

Os ingressos podem ser comprados no site da operadora, e os valores são R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), de ida. O bilhete de ida e volta custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

