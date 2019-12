A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de um homem de 29 anos, que teria sido assassinado pelo amante da esposa em Pirapora, no Norte de Minas, neste sábado (14). O autor dos disparos teria se matado com um tiro no queixo logo após realizar o crime.

A polícia explicou que, mesmo que o autor dos disparos tenha cometido suicídio, é realizada uma investigação. Algumas testemunhas, inclusive a mulher da vítima, já foram ouvidas na delegacia de Pirapora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o marido teria descoberto a traição e ido até a porta de um motel na BR-365 para esperar pelos dois. Mas o amante, de 32 anos, estava armado e atirou no rosto do marido. Ele fugiu a pé, mas foi localizado por policiais durante rastreamento.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem se suicidou. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou a morte.