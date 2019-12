Incentivar a leitura para crianças dentro de casa. É com esse objetivo que Tito, mascote do programa Conta pra Mim, do Ministério da Educação (MEC), embarcará por uma viagem pelo Brasil. Até o fim do ano, o personagem vai visitar quatro capitais do país para levar diversão e contação de histórias às famílias. Belo Horizonte está na rota do mascote, que passará também por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro .

Na capital mineira, a visita acontece nos próximos dias 20 e 21. O encontro com o mascote será no Boulevar Shopping, na avenida dos Andradas, região Leste da cidade. Tito ficará dois dias em cada cidade visita. Confira abaixo o calendário das visitas.

Clique para ampliar ou salvar

Além da presença do ursinho, os shoppings irão ganhar espaços do Conta Pra Mim. No local, as famílias terão acesso a uma revista com várias dicas de Tito para ajudar crianças a desenvolverem habilidades, atitudes e conhecimentos que facilitarão o processo de alfabetização. Os espaços permanecerão nos shoppings por 10 dias.

Atividades

Contadores de histórias treinados pela Secretaria de Alfabetização do MEC também estarão nos espaços Conta pra Mim. Os profissionais vão ensinar práticas e atividades de interação durante a contação de histórias e de leitura em voz alta com as crianças.

O programa Conta pra Mim faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA), lançada pelo Governo Federal em abril deste ano.

*Com informações do Ministério da Educação