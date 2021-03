Está estressado, com dores pelo corpo ou mais ansioso por ter que ficar em casa cumprindo o isolamento social? A massoterapia pode aliviar grande parte desses sintomas.

As manobras terapêuticas utilizadas nos tecidos moles do corpo e nas articulações ajudam as relaxar as regiões tensas e ajudam a prevenir diversas doenças, já que estimulam a circulação sanguínea e melhoram a pressão arterial.

É bom saber que existem diferenças entre massagista e massoterapeuta. O primeiro é aquele profissional que faz um determinado tipo de massagem. Já o segundo, atua para prevenir e tratar problemas de saúde com técnicas orientais milenares.

A especialista em Terapias Complementares, professora do curso de graduação de Estética e Cosmética das Faculdades Promove, Maria José Ranuzia Santos, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os benefícios da massoterapia, neste sábado (27), às 14h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.