O Ministério da Educação abriu, nesta terça-feira (26), as inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), referentes ao primeiro semestre de 2019.

Para aqueles alunos matriculados em instituições de ensino superior, o prazo vai até 30 de abril. Já para os não matriculados, as inscrições se encerram já em 29 de março, sexta-feira. Consulte os detalhes no edital.

O programa oferece bolsas de estudo integrais em cursos superiores - destinadas a estudantes com renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo - e parciais (50%), que contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Regras

Podem concorrer às bolsas remanescentes do ProUni brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação.

Os professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem, também podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

As inscrições para ocupação das bolsas remanescentes devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página do programa, e os candidatos deverão atender às mesmas exigências dos alunos pré-selecionados nas chamadas regulares do processo seletivo do ProUni referente ao primeiro semestre de 2019.

