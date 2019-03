O Ministério de Educação (MEC) anulou a portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que suspendia a avaliação da alfabetização de crianças das escolas públicas do país até 2021. A decisão do ministro Ricardo Vélez Rodríguez está no Diário Oficial da União desta terça (26).

O documento alterava, ainda, decisão do ano anterior, do governo Michel Temer, que previa avaliar habilidades de leitura e escrita de estudantes a partir do 2º ano do ensino fundamental, ou seja, aos 7 anos. Além disso, a norma trazia outras mudanças para Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serve como base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), maior indicador da qualidade de ensino no país.

A decisão desta terça (26), no entanto, não traz mais informações nem prevê novos critérios. Na segunda (25), o Inep havia informado a imprensa de que as mudanças eram parte de um pedido da Secretaria de Alfabetização do MEC, que queria "esperar que todo o país implemente a nova Base Nacional Comum Curricular e se ajuste às políticas de alfabetização propostas pelo governo antes de aferir o nível dos estudantes".

