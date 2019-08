Para celebrar o Dia Nacional de Controle do Colesterol, o Minas Shopping e a Sociedade Mineira de Cardiologia fazem uma ação no estacionamento do centro de compras neste sábado (17). Entre 12h e 18h, quem passar pelo local terá orientações médicas e nutricionais, além de aferição de pressão, tudo gratuitamente.

Segundo o cardiologista, Eustáquio Guerino, o colesterol é um tipo de gordura encontrada em nosso organismo, que desempenha funções essenciais, como produção de hormônios e vitamina D. "Porém, o excesso dele no sangue é prejudicial e aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares", alerta o médico.

Uma pesquisa recente, realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, revelou que 41% da população não se preocupa com as taxas de colesterol e 11% nunca fez o exame. O índice do colesterol só é detectado por meio do exame de sangue. "Quando está alto, ele não apresenta sintomas e pode limitar o fluxo de sangue, aumentando o risco de ataque cardíaco, por exemplo", explica. Ainda de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por ano, as doenças cardiovasculares matam cerca de 350 mil brasileiros.

O acompanhamento médico e a atividade física são apontados por Guerino como fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares. "Apesar de ser muito difundido, as pessoas esquecem, relaxam e abandonam o tratamento, porque se trata de uma doença que não tem sintoma. Porém, é fundamental que o acompanhamento seja contínuo", afirma o cardiologista. O tratamento, segundo ele, inclui mudanças no estilo de vida, como alterações na dieta e prática de atividade física. Em casos mais graves, é necessário também o uso de medicamentos.

"A ação tem como objetivo conscientizar a população para a importância de estar atento às taxas de colesterol. Queremos reforçar essa mensagem de cuidado com a saúde, alertando para a importância da prevenção e adoção de hábitos saudáveis para manter a saúde do coração em dia", afirma a gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim.

