Medicamentos incluídos no chamado “kit intubação” devem chegar a Minas na tarde deste sábado (10), informou o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB) nas redes sociais. Segundo o parlamentar, o Ministério da Saúde enviará um lote aos pacientes graves com Covid-19.

“Boa notícia para Minas Gerais! Falei com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a respeito da situação do Estado nessa pandemia. Ele disse que ainda hoje enviará kit intubação para melhor atendimento aos pacientes mais graves”, publicou Cardoso no Twitter.

Segundo o deputado, quase 34 mil ampolas de seis fármacos chegarão ao território mineiro até as 15h de hoje. Veja a lista:

Pessoal, fui informado pelo Ministro da Saúde, @mqueiroga2, que os medicamentos que estavam em falta para o tratamento da COVID - 19 chegarão a Minas neste sábado (10/4), às 15h. Confira a lista! pic.twitter.com/Xxo239TLmZ — Newton Cardoso Jr. (@newton1510) April 10, 2021

A reportagem do Hoje em Dia procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para confirmar a informação, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Estoques no fim

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (8), o governador Romeu Zema (Novo) informou que os hospitais mineiros estão com estoques de sedativos muito baixos. Em alguns casos, o medicamento poderia durar só mais um dia. “Estamos correndo o risco de pacientes intubados acordarem por falta de sedativo e nós sabemos que isso não pode ocorrer de forma alguma”, disse.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a baixa no estoque está relacionada ao abastecimento tardio por parte do governo federal, que agora é responsável pela distribuição. No entanto, segundo o gestor, Minas tem tentado a compra do medicamento por outros meios, mas o “insumo está em falta”.

