O movimento na Rodoviária de Belo Horizonte para o feriado da Imaculada Conceição é bem menor do que o registrado em 2019. De hoje (7) até quarta (9), 15.711 pessoas devem deixar a capital mineira e 17.832 devem chegar neste período. A redução é de 43% nas partidas e de 45% nas chegadas, além de uma diminuição de aproximadamente 49% no número de embarques e 48% para desembarques, segundo a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), que administra o terminal. A queda prevista na movimentação é reflexo do distanciamento social em face da pandemia de Covid-19.

Em média, são 355 partidas diariamente com aproximadamente 6 mil passageiros embarcando. Quanto às chegadas, a expectativa é que, em média, 339 ônibus por dia cheguem ao Terminal, com cerca de 5.870 passageiros desembarcando diariamente, nesse período

As cidades mais procuradas em Minas Gerais são: Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Divinópolis, Itabirito, Ipatinga, Itabira Passos e São João del-Rei. Para outros estados, os destinos mais procurados são: Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas.

A administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários para que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E, medidas adotadas devido à pandemia da covid-19.

As empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis. O uso de máscaras, durante toda a permanência no Terminal Rodoviário e no interior dos ônibus, também é imprescindível, assim como manter o distanciamento adequado.