A Caixa sorteará na noite deste sábado (12) um prêmio de cerca de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. O evento acontece às 20h e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do banco.

O prêmio está acumulado, já que ninguém acertou os números da Mega-Semana de Natal.

Veja as dezenas sorteadas no último concurso: 10-16-27-34-36-57.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até as 19h. Cada cartão com seis dezenas custa R$ 4,50.

Para apostas com mais dezenas, até o limite de 15, o valor individual do bilhete pode chegar a R$ 22.522,50. As chances de acerto para a aposta com 15 dezenas são de 1 em 10.003.

