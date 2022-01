O Concurso 2.448 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (29) à noite, em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 36 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. A aposta simples custa R$ 4,50.

No último concurso, realizado na quinta-feira (27), ninguém acertou as seis dezenas da aposta. Esta foi a Mega-Semana de Verão, que oferece chance extra ao apostador, com sorteios terça, quinta e sábado.

Leia mais:

