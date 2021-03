A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (24) um prêmio estimado de R$ 22 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.355 serão conhecidas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Leia Mais:

Ministério da Saúde negocia entrega de 2,8 milhões de medicamentos para intubação

Governador Romeu Zema participa de reunião com Bolsonaro em Brasília

BH tem quarta-feira de céu claro e temperatura pode chegar aos 31°C; veja previsão