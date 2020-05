As polícias Civil e Militar realizam, na manhã desta quinta-feira (28), uma megaoperação em 18 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). No total, 80 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A ação, conforme as corporaçõe, é para "retirar, do convívio social, pessoas que trazem insegurança à população, diminuindo os índices de criminalidade local".

Até o momento, pelo menos 24 suspeitos foram presos. Quatorze foram capturados em Juatuba, cinco em Betim, três em Ribeirão das Neves e dois em Contagem. Ao longo do dia, o delegado Rodrigo Bustamante e o coronel Gontijo - responsáveis pela operação - devem divulgar o balanço final da ação.