A segunda fase da megaoperação Cronos, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Civil e com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, terminou com 96 presos em Minas, todos suspeitos de homicídio tentado, consumado ou feminicídio.

Do total de prisões, 13 ocorreram em Belo Horizonte. Considerando que a Justiça expediu 100 mandados de prisão para serem cumpridos durante a operação, quatro pessoas ainda estão foragidas.

Segundo o chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Wagner Silva da Conceição, o objetivo da operação foi o cumprimento do maior número possível de mandados de prisão de homicidas, entre ordens temporárias, preventivas e condenações judiciais.

Ainda de acordo com Conceição, houve uma queda no número de homicídios registrados nos últimos dois anos. "Desde 2017 temos notado uma linha decrescente nos índices de homicídio, tanto no interior do estado, quanto na região metropolitana e Belo Horizonte, em uma média de 25% por cento no Estado (no ano de 2018 em relação a 2017). Já no primeiro trimestre de 2019 (na capital), estamos com uma redução de aproximadamente 15%. O objetivo, com essa operação, é continuar com essa tendência de redução nos índices de homicídio", disse.

Operação nacional

A operação "Cronos II" aconteceu nesta terça em 21 Estados do país e no Distrito Federal. Em Minas, o efetivo aplicado pela Polícia Civil foi de 480 policiais.

A primeira fase da operação, deflagrada em agosto passado, resultou em 2.968 pessoas presas em todo o Brasil, sendo que 42 foram presos por feminicídio, 404 por homicídio, 289 por crimes relacionados a Lei Maria da Penha e 1.252 por outros crimes. Além disso, foram autuados em flagrante 640 pessoas por tráfico de drogas, posse ou porte irregular de arma de foto, entre outros.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação, Cronos II, faz referência "à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime".

