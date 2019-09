Um grupo criminoso suspeito de cometer diversos crimes em cidades de Minas e São Paulo foi desmantelado, nesta terça-feira (24), durante a operação Nêmesis, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPE). No total, 40 suspeitos foram detidos mediante mandados de prisão e seis foram conduzidos em flagrante.



De acordo com o MPE, agentes públicos estão entre os integrantes do bando. Com a organização criminosa, policiais militares que participaram da ação apreenderam mais de R$ 265 mil, oito armas e 310 munições. Além disso, também foram recolhidos 133 celulares, 33 veículos e 50 computadores.

Os integrantes do bando, conforme as investigações, são suspeitos de participação nos seguintes crimes: homicídios, concussão, corrupção, prevaricação, falsidade ideológica, furto e roubo de veículos, de cargas, de fazendas, de estabelecimentos comerciais, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, cárcere privado, inserção de dados falsos em sistemas de informações dos bancos de dados da Administração Pública, adulteração de sinal identificador de veículo, lavagem de capitais, falsificação e comercialização de documentos públicos, obter vantagem de qualquer natureza.

A operação Nêmesis ocorreu, simultaneamente, nas cidades mineiras de Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Serra do Salitre, Araxá, Uberaba, Uberlândia, Sete Lagoas e Monte Carmelo. Já no Estado de São Paulo, ela aconteceu na capital, em Mairiporã e em São José do Rio Preto.

Para a ação, a Justiça mineira expediu 42 mandados de prisão e outros 71 de busca e apreensão. Duzentos e setenta policiais militares, em viaturas caracterizadas e descaracterizadas, participaram da megaoperação. Duas aeronaves, drones, cães, além de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais e de São Paulo, promotores de Justiça, analistas do Ministério Público e serventuários do Poder Judiciário participaram da operação.

Conforme o MPE, a investigação teve início no dia 20 de março.

Nêmesis

Na mitologia grega, Nêmesis era a deusa do equilíbrio e do destino, que punia o comportamento dos homens que desrespeitavam as leis. Ela também defendia as pessoas que tinham sido punidas injustamente.