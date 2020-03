Uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas e homicídios no município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, teve confronto entre policiais militares e bandidos. Durante a troca de tiros, conforme informações preliminares, um suspeito foi morto.

De acordo com o major Flávio Santiago, porta-voz da corporação em Minas, os militares atiraram e atingiram o suspeito para se defenderem. O suposto bandido chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. "Nossos policiais passam bem. O indivíduo que foi atingido por disparos de policiais em defesa da própria vida foi socorrido ao hospital, mas veio a óbito. Com ele foi apreendida uma arma de fogo", explicou o major.

A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (10) e conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Somente da PM, um efetivo de mais de 100 policiais - do Bope, Rotam, Choque, Canil e do setor de inteligência - participam da ação. Snipers e helicóptero também estão empenhados.

Ainda não há um balanço da operação, mas a PM já adiantou que grande quantidade de drogas e armas foram apreendidas. Também há diversos presos na operação.