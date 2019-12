Uma adolescente de 17 anos ficou ferida e foi resgatada após a queda da laje da residência onde ela mora em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, na manhã dessa sexta-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ipatinga, o pé direito da menina ficou preso sob os destroços da estrutura, que tinha medidas de 3m por 1,5m e pesava 8 toneladas. Por sorte, seus sinais vitais mantiveram-se preservados.

O caso ocorreu por volta das 8h40 dessa sexta, na rua Francisco Félix, no bairro Industrial. Chovia forte há alguns dias na região. Segundo relatos da adolescente e de uma mulher, de 44 anos, ambas estavam lavando louça sobre a laje, quando esta cedeu, lançando-as ao solo.

Nesta sequência, a laje destruída apoiou no chão, girou e tombou sobre elas, apoiando no restante de uma escada e evitando assim que as mulheres fossem esmagadas.

Segundo os agentes, a adolescente foi estabilizada e o membro foi retirado debaixo do concreto. Para que isso fosse possível, a corporação escorou a estrutura e, com o uso de uma marreta e talhadeira, rebaixou o piso, abrindo espaço para utilização da almofada pneumática e do desencarcerador elétrico. O equipamento elevou a estrutura, liberando a vitima em segurança.

A mulher não teve grandes ferimentos e foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento de Ipatinga, no Vale do Aço. Já a adolescente foi encaminhada para o Hospital Márcio Cunha.