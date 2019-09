A menina de 2 anos que ficou gravemente ferida após ser atacada por um pitbull e um rottweiler em Pará de Minas, no Centro-Oeste do Estado, não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado (14). O óbito foi confirmado por uma tia da criança.

O ataque aconteceu na manhã da última terça-feira (10) e, desde então, ela estava internada em uma ala de urgência do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Os cães que morderam a menina, que ficou ferida na cabeça e no pescoço, era da família.

Logo após o ataque dos cachorros, a menina foi resgatada pelos familiares e levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas. Mas, devido à gravidade das lesões, ela foi transportada pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, até a capital mineira.

Ainda não há informações sobre o enterro da garota, mas já ficou definido que ela será sepultada em Pará de Minas. O corpo ainda está no HPS e deve ser levado para a cidade do interior ainda neste sábado ou, no mais tardar, na manhã de domingo (15).

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, os cachorros que morderam a criança estavam no quintal de casa quando começaram a brigar. A mãe contou que tentou evitar que a criança chegasse até os cães, mas ela não teria conseguido segurar a filha. O pitbull teria, então, agarrado a menina e dado várias mordidas no pescoço da criança, que teve duas artérias perfuradas, além de várias lesões no rosto.

Os dois cães foram levados para o Centro de Zoonoses de Pará de Minas.

*Com informações de Rosiane Cunha