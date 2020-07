A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou a morte de uma menina de 4 anos por Covid-19 em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O óbito foi inserido no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (3) pela pasta. A menina é a vítima mais jovem do coronavírus em Minas Gerais.

De acordo com o boletim, a criança tinha comorbidades e morreu na terça-feira (30). Não há a informação de qual eram as doenças preexistentes da menina. Até o momento, o Estado registrou 1.110 óbitos pela doença e 82% deles estavam relacionados a comorbidades, especialmente hipertensão, doença cardiovascular e diabetes.

Esta foi a primeira morte por Covid-19 registrada em Diamantina. O óbito foi confirmado pela prefeitura na própria terça-feira, pelas redes sociais. De acordo com a administração municipal, a criança estava internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde. A cidade tem 29 casos de Covid confirmados.

