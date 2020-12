Uma menina de 4 anos morreu após contrair Covid-19 em Barbacena, no Campo das Vertentes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28) pela assessoria de imprensa da prefeitura. A paciente estava internada na UTI pediátrica do Hospital Santa Casa Misericórdia e não apresentava comorbidades.

A criança é a vítima mais jovem da doença no município. Ainda segundo o Executivo, ela morava em Paiva, a 56 km de Barbacena, e estava internada na unidade de saúde há cerca de 15 dias.

O caso foi registrado no boletim municipal divulgado no domingo (27). Desde o início da pandemia, em março, Barbacena registrou 1.903 casos e 31 óbitos por Covid. Lá, outras 90 notificações foram confirmadas, com 28 mortes, de moradores de outros municípios.

Óbitos em Minas

Em Minas Gerais, 27 crianças e adolescentes, entre 0 e 19 anos, já morreram por complicações da Covid-19. As informações são do último boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda.

De acordo com os dados, sete crianças com menos de um ano já morreram desde o início da pandemia, em março. Entre 1 e 9 anos, foram oito óbitos. Outras 12 vítimas, com idades entre 10 e 19 anos, também perderam a vida por conta da doença.

O caso registrado em Barbacena ainda não consta no boletim do Estado.

