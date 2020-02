Está internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, uma menina de seis anos que sofreu queimaduras em 75% do corpo em um incêndio na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas.

O acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (12), no bairro Antônio Brito, enquanto a garota brincava com o irmão, de dois anos, e um colchão pegou fogo. Ela chegou a ser levada para o pronto socorro da cidade, mas foi transferida para Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a criança estava no quarto e brincava com o irmão quando ele acendeu um isqueiro e acabou colocando fogo no colchão. A menina brincava no celular e só percebeu o incêndio quando já estava cercada pelas chamas. Ela foi socorrida pelos avós que estavam na sala. O avô das crianças foi quem apagou o fogo com a ajuda de vizinhos. O quarto da casa foi totalmente consumido pelas chamas.

Os avós e o irmão mais novo também foram atendidos no hospital da cidade porque inalaram bastante fumaça, mas foram liberados em seguida.

A Fundação Hospital do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que administra do João XXIII, não informa estado de saúde dos pacientes.