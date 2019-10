Segue internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, a menina de 10 anos que ficou gravemente ferida no fim de semana, após cair do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, na região Norte da capital mineira. Nesta segunda-feira (14), segundo informações repassadas por familiares da garota, o seu estado de saúde seguia estável, mas ela já está consciente e conversando.

O Hoje em Dia conversou rapidamente com o pai da vítima, que explicou que desde a sua entrada na unidade de saúde, na madrugada do último domingo (14), ela já passou por duas cirurgias. "Minha filha passa bem depois das cirurgias, está no CTI, estável, mas já está até conversando. Deus é fiel", afirmou.



O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite de domingo (13), quando a menina caiu do 9º andar

Questionado sobre a possibilidade da criança ter caído durante uma suposta crise de sonambulismo, ele disse que são apenas suspeitas. "Ainda não sabemos se foi isso, só temos suspeitas", pontuou.

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite de domingo. De acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), responsável pelo resgate da criança, a menina estava inconsciente e apresentava múltiplas fraturas e trauma torácico. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas o atendimento foi repassado ao Samu após avaliação do médico da unidade.

A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo HPS João XXIII, não divulga o estado de saúde de seus pacientes. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que já realizou os trabalhos iniciais de investigação para apurar o caso.

"A perícia esteve no local e o laudo deve ficar pronto em trinta dias, podendo ser prorrogado por mais trinta. O caso foi recebido pela Deplan - Delegacia de Plantão, e os investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova darão sequência aos trabalhos. Outras informações serão divulgadas no decorrer da semana", conclui o texto.

