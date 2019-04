Um homem de 60 anos foi preso após supostamente agredir uma criança de cinco anos com autismo e sua mãe, de 28 anos, na tarde do último sábado (30), dentro de uma unidade das Lojas Americanas no shopping Pátio Savassi, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul da capital. Por triste coincidência, nesta terça-feira (2), comemora-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

De acordo com relatos dados à Polícia Militar e confirmados por uma testemunha relacionada no boletim de ocorrência, Arlinda Oliveira estava na fila para pagamento de balas quando o filho tropeçou em uma caixa e esbarrou no suposto agressor. Em seguida, ela pediu desculpas pelo filho ao homem e o informou que a criança é autista.

Nesse momento, o homem teria dado um tapa na cabeça do menino. Ao ser advertido pela mãe, o homem reagiu com xingamentos de "gorda, preta, maluca, obesa mórbida e puta". Além disso, ele teria chamado a criança, agressivamente, de "louca".

O caso foi encerrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Prisional para confirmar se o homem continua preso.

As Lojas Americanas afirmaram, em nota, que repudiam qualquer forma de preconceito, discriminação e agressão. "No momento em que ocorreu o episódio, o gerente da loja intercedeu, chamou a polícia e posteriormente foi à delegacia para colocar-se à disposição da cliente. Estamos também à disposição das autoridades competentes para a elucidação dos fatos".

O Pátio Savassi também foi procurado, mas ainda não retornou aos contatos.