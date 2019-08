O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas em uma casa localizada no Residencial Rio de Janeiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, neste sábado (31). Há uma suspeita de que um menino de 8 anos tenha colocado fogo em um colchão enquanto a família dormia. Três viaturas foram acionadas e foram necessários 7 mil litros de água para o combate.

As chamas se propagaram rapidamente num dos quartos e atingiram o outro quarto, de acordo com a corporação. As chamas estragaram colchões, guarda-roupas, armários, televisor, hack, portas, forro de PVC e rede elétrica. A Defesa Civil do município foi acionada para verificar trincas nas paredes.