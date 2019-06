Um menino de 12 anos é suspeito de abusar sexualmente da própria irmã, de 9 anos, em Presidente Olegário, no Noroeste do Estado.

O caso foi descoberto nesta terça-feira (4) pela diretora da escola onde a menina estuda, no povoado de Cruzeiro da Prata. Ela notou uma mancha vermelha, parecida com um “chupão”, no pescoço da menina. A funcionária então perguntou à criança quem teria feito aquilo e ela contou que foi o irmão e que eles teriam mantido relações sexuais com penetração.

Diante da confirmação dos fatos, a diretora acionou o Conselho Tutelar, que conversou com mãe e as crianças. A menina confirmou o abuso, que teria ocorrido no domingo (2).

O caso foi enviado para a delegacia da cidade, onde os fatos serão apurados.