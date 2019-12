Um possível acerto de contas deixou uma criança de 3 anos ferida em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na tarde deste domingo (29). A mãe da criança também foi atingida pelos disparos e uma terceira pessoa, que seria o alvo dos criminosos, não se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o homem, de 24, contou que a intenção dos autores era matá-lo por causa de desavenças por causa do tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha. As duas vítimas, que estavam com ele na rua Major Anastácio Neto, foram atingidas por engano.

Um dos suspeitos de atirar foi preso. Um comparsa dele conseguiu escapar.

Na casa do autor detido, conhecido como “Gorilão”, a PM encontrou porções de maconha, cocaína, balança de precisão e dinheiro.



Mãe e filho foram levados para o hospital da cidade.