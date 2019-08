Um menino de 5 anos morreu asfixiado ao cair dentro de um silo - compartimento usado para armazenar grãos - carregado de feijão na zona rural de Paracatu, cidade da região Noroeste de Minas Gerais que tem 92 mil habitantes. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde municipal, mas o óbito foi confirmado pela equipe médica.



De acordo com testemunhas, a criança estava com o irmão, de 7 anos, em cima do compartimento, quando o sistema de escoamento foi acionado para encher bags (sacos) com os grãos. Neste momento, a criança caiu e foi "engolida" pelo grande volume feijão.



O menino, socorrido desacordado, havia engolido muitos grãos. Levado para o Hospital Regional de Paracatu, não resistiu e morreu. A outra criança não se feriu.



Tragédia



Em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o pai da vítima contou que trabalhava na fazenda da família, transferindo grãos feijão de um lugar para outro, quando foi chamado por um vizinho que estava sem água.



O pai contou aos militares que foi ajudar o vizinho e pediu para um colega olhar os dois meninos. Quando voltou, encontrou o rapaz procurando pelo filho mais novo. Após buscas, eles localizaram o menino no meio da carga de feijão.



O homem, por sua vez, declarou aos policiais que não estava cuidando das crianças. Ele disse que chegou a ver os dois meninos brincando no silo e pediu para que eles descessem.



Pouco tempo depois, o homem disse que, sem ver as crianças, acionou o sistema de escoamento. Neste momento, ele ouviu o menino de 7 anos gritando que o irmão havia sido submerso pela carga de feijão.



Investigação



A Polícia Civil informou que vai abrir um inquérito para apurar se houve responsáveis pela tragédia que matou o menino.



Leia mais:

Mulher que encontrou ex-marido e filho de 2 anos enforcados lado a lado terá ajuda de psicólogos

Mulher chega em casa e encontra ex-marido e filho de 2 anos enforcados lado a lado