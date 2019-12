Um menino de 7 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão nesta sexta-feira (6), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava na garupa da motocicleta do pai quando foram atingidos pelo veículo.

A perícia vai apurar a causa do acidente, mas de acordo com a Polícia Militar, o caminhão transitava pela rua Alberto Calixto e, ao entrar em uma rotatória, o motorista ouviu um barulho e gritos de algumas pessoas que estavam na via. Ele desceu do veículo e viu a moto embaixo dele. A criança estava debaixo da roda traseira e o condutor sob o eixo do caminhão. Ainda conforme os militares, ele precisou dar marcha ré no veículo para que pai e filho fossem resgatados.

O Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai foi levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII com fraturas e escoriações pelo corpo. Já o motorista foi encaminhado para a delegacia de plantão de Santa Luzia.