Um menino de apenas 9 anos morreu nessa quinta-feira (19) após disparar acidentalmente um revólver calibre 32 contra o peito. O caso aconteceu no bairro Recreio dos Caiçaras, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Segundo o Boletim de Ocorrências, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h, após vizinhos escutarem barulhos de tiro. No local, também estava uma criança de 10 anos e uma adolescente, de 16.

Conforme o BO, os dois garotos estavam morando com a tia, dona da casa. No momento do acidente, eles brincavam no sofá com um celular e encontraram as armas - um revólver calibre 32 e uma .40, ambas com numeração raspada.

A jovem que acompanhava os meninos disse que estava tomando banho quando ouviu o som do disparo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e tentou por 35 minutos reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A tia das crianças, que não estava em casa na hora do acidente, não apareceu para prestar esclarecimentos. A origem das pistolas não foi informada pela PM.

O corpo da vítima foi enviado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. O Conselho Tutelar acompanhará o caso, que será investigado pela Polícia Civil.