O novo coronavírus chegou ao menor município do Brasil. Em Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas, quatro pessoas de uma mesma família testaram positivo para Covid-19 e estão em isolamento domiciliar. De acordo com o IBGE, o município tem 781 habitantes.

De acordo com a Prefeitura de Serra da Saudade, a família recebeu parentes da cidade vizinha de Dores do Indaiá, cidade com 62 casos confirmados da doença e uma morte.

Os casos confirmados ainda não foram inseridos no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Segundo o levantamento apresentado pela pasta nesta segunda-feira (20), apenas 80 dos 853 municípios mineiros ainda não têm casos confirmados de novo coronavírus.

