Um adolescente de 14 anos passou por apuros ao tentar invadir uma loja durante a madrugada desta sexta-feira (24). O menor ficou preso entre as grades do estabelecimento, a uma altura de aproximadamente dois metros. O caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas.

Conforme testemunhas, o adolescente teria tentado entrar no estabelecimento para furtar. Porém, ele ficou com a cintura agarrada entre as grades de proteção. O fato só foi descoberto cerca de duas horas depois, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Para resgatar o menor, os militares utilizaram um equipamento conhecido como "corta fio" para abrir espaço entre as grades e retirar a vítima. O adolescente foi resgatado consciente.

Como não precisou de atendimento médico, ele foi entregue para a polícia, que registrou boletim de ocorrência do caso.