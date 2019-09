Nove décadas de memórias, cores e sabores. Assim o Mercado Central, um dos mais icônicos cartões-postais de Belo Horizonte, completa mais um ano de existência. O aniversário de 90 anos, celebrado neste sábado, dia 7 de setembro, claro, não passará em branco. Uma grande festa foi programada. A solenidade terá parabéns, música ao vivo e o tradicional bolo.

Neste ano, serão distribuídos 6 mil brownies que, juntos, pesam aproximadamente 600 quilos. A iguaria será entregue, a partir das 10 horas, na Praça do Abacaxi. No mesmo horário, os clientes vão poder curtir o som de duas bandas: da Charanga do Bororo e do Universo Desencanto.

Para participar da festa, e fazer parte da história do Mercado Central, é só comparecer ao espaço, que fica na avenida Augusto de Lima, número 744, no Centro da capital mineira.

Show

No dia 14, uma festa conjunta, para celebrar os aniversários do Mineirão e do Mercado Central, será realizada no Gigante da Pampulha. O "Mercado no Mineirão" vai ocorrer no estacionamento G1 descoberto do estádio, contando com barracas de queijos, doces, salgados, bebidas, além do tradicional fígado com jiló. Haverá também os espaços Pets e Kids, artesanato mineiro. Na programação musical estão Beto & Breno, Sideral e Alexandre Pires. Saiba mais aqui.



História



O Mercado Central surgiu em 7 de setembro de 1929, quando as primeiras barracas foram montadas em um terreno de 14 mil metros quadrados, antes ocupado pelo campo de futebol do América. Na época, BH tinha apenas 31 anos e a intenção era reunir, em um só local, os produtos destinados ao abastecimento dos 47 mil habitantes da jovem cidade.

Já naquela época, havia áreas reservadas para bares, uma tradição mantida até os dias atuais. Hoje, o Mercado possui 25 mil m² e cerca de 400 lojas dedicadas à venda dos mais variados produtos e serviços. Ele atraia, todos os dias, milhares de visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo.

Leia mais:

Bolo no Mercado Central, brincadeiras e festivais: veja a programação gratuita do fim de semana

Comemoração de aniversário do Mineirão se estende por todo o mês; veja programação