O Mercado Central de Belo Horizonte terá horário especial de Natal neste ano. As mudanças vão ocorrer de 20 a 27 de dezembro. O objetivo é equilibrar a alta demanda de público com a manutenção dos protocolos de prevenção à Covid-19.

De acordo com a administração, haverá controle de visitantes, disponibilização de álcool em gel e verificação do uso de máscaras, que é obrigatório para todos. A programação de abertura na semana do Reveillón ainda não foi divulgada.

As mudanças ampliam em uma hora o tempo de funcionamento do local dos dias 20 a 23 de dezembro. As outras datas seguem os horários de domingos e feriados.

Veja os horários:

Dia 20/12 (domingo): de 8h às 14h

Dos dias 21 a 23/12 (segunda a quarta): 8h às 19h

Nos dias 24 (quinta), 25 (sexta) e 27 (domingo): 8h às 13h

