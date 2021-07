Os protocolos para a liberação do retorno da torcida aos estádios, novo funcionamento de bares e realização de eventos em Belo Horizonte foram publicados nesta quinta-feira (29). As informações estão em portarias da Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial do Município (DOM). Veja os principais pontos:

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes têm autorização para funcionar até 23h. A retirada no local é permitida até 22h e não há restrição de horário para delivery

têm autorização para funcionar até 23h. A retirada no local é permitida até 22h e não há restrição de horário para delivery Nas mesas, serão permitidas até seis pessoas, caso a mesa tenha no mínimo 1,40m ou outra seja colocada junto

Também há mudanças no horário de funcionamento das lojas de conveniência: agora, todos os dias, inclusive domingos e feriados, até 22h

Torcida nos estádios

Estádios poderão receber 30% do público nas arquibancadas

Os jogos deverão ter torcida única, com venda de ingressos realizada pela internet, devendo ser informado o nome e o telefone de cada torcedor

Apenas terão acesso à arena aqueles que apresentarem um teste negativo para a doença (Teste Rápido de Antígeno ou RT-PCR impresso)

Será preciso organizar as filas, de forma a evitar aglomerações, assegurando um distanciamento mínimo de 1m entre os torcedores

O uso de máscara é obrigatório

É preciso manter distanciamento de um assento lateral e um assento frontal entre pessoas de grupos diferentes

Confira o protocolo completo aqui.

Feiras e congressos

Feiras, congressos, exposições, seminários e eventos corporativos podem ser realizados a partir de 2 de agosto, com capacidade máxima de 1 pessoa a cada 7m², incluindo expositores e funcionários, limitada a 800 participantes

podem ser realizados a partir de 2 de agosto, com capacidade máxima de 1 pessoa a cada 7m², incluindo expositores e funcionários, limitada a 800 participantes Haverá exigência de testes negativos, realizados até 72 horas antes do evento, inclusive para funcionários e demais trabalhadores

Teatros e shows

A capacidade máxima deverá ser de 60% (limitada a 600 pessoas quando houver serviço de alimentação e a 800 quando não houver

deverá ser de 60% (limitada a 600 pessoas quando houver serviço de alimentação e a 800 quando não houver É permitido, em eventos com público sentado em locais sem assento fixo, a criação de dois módulos independentes e incomunicáveis entre si, com entradas e saídas separadas, com capacidade de até 400 pessoas cada, quando houver serviço de alimentação para consumo no local, e 600 pessoas, quando não houver serviço de alimentação para consumo no local da apresentação.

Todos deverão apresentar resultado negativo para a Covid-19 em teste dos tipos RT-PCR ou rápido de antígeno, realizado até 72 horas antes do evento, inclusive funcionários, artistas e equipe de produção

Eventos

Para eventos sociais , fica permitida a pista de dança em locais abertos ou em lugares fechados que tenham ventiladores de teto e de pé, dirigidos para janelas abertas. Boates e danceterias seguem fechadas

, fica permitida a pista de dança em locais abertos ou em lugares fechados que tenham ventiladores de teto e de pé, dirigidos para janelas abertas. Boates e danceterias seguem fechadas Também será necessária a apresentação de resultado negativo para a Covid

Leia mais:

Cobertura da campanha de vacinação contra a gripe atinge 60% do público-alvo em BH

BH oficializa retorno da torcida aos estádios e ampliação do horário de bares e restaurantes

Covid-19: BH vacina moradores de 36 anos nesta quinta-feira; veja os endereços