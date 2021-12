Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira (9) 66 mil doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório norte-americano Janssen. Só em Em Belo Horizonte, 60.898 pessoas que receberam a dose única produzida pela farmacêutica aguardam a segunda dose.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a capital mineira vai receber 10.560 ampolas do imunizante. Para saber quantas doses os municípios vão receber basta clicar neste link.

Ao todo, em Minas, cerca de 480 mil pessoas ainda não receberam a dose de reforço da vacina americana. Conforme a SES, o Estado está seguindo as orientações do Governo Federal de aplicação da segunda dose, mas ainda depende dos repasses dos biológicos, por parte do Ministério da Saúde, para fazer a distribuição aos municípios.

Apenas 3 mil pessoas que tomaram a vacina ainda não estão aptas a receber a segunda dose. Já as outras 486 mil estão sem o esquema vacinal completo, devido à falta do insumo. “Segundo dados do sistema Opendatasus, atualizados até o dia 2 de dezembro, 99,3% das doses únicas foram aplicadas entre 2 e 6 meses atrás”, afirmou a secretaria por meio de nota.

Conforme a nota técnica expedida pelo Ministério da Saúde, as pessoas imunizadas com dose única da Janssen devem tomar a segunda aplicação da mesma vacina. “A dose de reforço (segunda dose) às pessoas que tomaram o imunizante Janssen a ser feito de forma homóloga, ou seja, uma segunda aplicação com o mesmo imunizante Janssen no intervalo mínimo de 2 (dois) meses, podendo este intervalo ser de até 6 (seis) meses, cuja estratégia pontual dependerá do cenário epidemiológico local e adjacências e condições específicas da população que receberá o imunizante da Janssen previamente".

