Mesmo com ampliação dos pontos de vacinação, houve registro de longas filas no terceiro dia de imunização contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades em Belo Horizonte.

Prevendo alta demanda nesta segunda-feira (10), assim como registrado no fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) dobrou os locais para aplicação das doses na capital mineira. Ainda assim, quem compareceu ao Centro de Saúde Cidade Ozanan, no bairro Ipiranga, região Nordeste de BH, teve que encarar filas que ocupavam até três quarteirões.

“Está um pouco devagar a triagem. Você fica na fila desnecessariamente. Podiam colocar duas pessoas para fazer a triagem, para saber quem pode ficar. Senão a pessoa fica o dia inteiro na fila e, quando chega lá na porta não é vacinada. Muitas pessoas não estão informadas sobre os documentos”, opinou Eduardo Camargo, administrador de empresas, que, além da documentação necessária, levou um banco para aguardar o momento da vacinação.

A partir de hoje, 36 unidades estão atendendo ao público prioritário desta fase da vacinação. Até às 16h, pessoas com comorbidades e idades entre 55 e 56 anos, completados até 31 de maio, recebem a primeira dose na capital.

O grupo desta faixa etária– que preencheu o cadastro no portal da prefeitura – recebe o imunizante da Pfizer. As doses precisam ser armazenadas em condições especiais e, por isso, estão distribuídas em postos exclusivos, que têm capacidade para guardar os produtos em baixas temperaturas (clique aqui e veja os endereços).

Documentação

Exames, receitas, relatório ou prescrição médica devem ser apresentados. O documento precisa ter sido emitido em até 12 meses. Também é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência, além de não ter recebido qualquer outra vacina há duas semanas.

A proteção dos belo-horizontinos com comorbidades começou sexta-feira (7). O grupo contempla pessoas com síndrome de Down, deficiência permanente inscritas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), doença renal crônica e gestantes e puérperas.

