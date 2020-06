Mesmo com um incremento de mais 15 leitos de terapia intensiva reservados a pacientes com Covid-19 na rede pública de saúde de Belo Horizonte, a taxa de ocupação continua a subir e atingiu 85%, de acordo com novo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (25). Isso quer dizer que entre os atuais 297 leitos de alta complexidade dos hospitais públicos da cidade reservados a pessoas com agravamento da doença, 252 estão ocupados.

O aumento no número de unidades fez com que houvesse uma pequena baixa na taxa de ocupação geral de leitos de UTI na cidade: na terça (23) era de 88%, enquanto na quarta-feira (24) era de 86%. O boletim mostra também que 87% dos 689 leitos de UTI dedicados a pacientes com outras doenças estão ocupados na capital.

Também houve um incremento de 19 unidades de enfermaria da rede pública dedicados a pacientes com Covid, subindo para 4.527 leitos. Neste momento, a taxa de ocupação total entre os leitos de enfermaria é de 71%. Em relação àqueles dedicados aos pacientes com Covid, a ocupação é de 69%.

Os leitos de UTI e enfermaria são informações que a Prefeitura de Belo Horizonte anuncia como fundamentais para definir como deve ser o funcionamento do comércio. Se eles estiverem acima de 70%, a cidade entra em estado máximo de alerta. A taxa de transmissão (R0) e o índice de isolamento social também são considerados.

Belo Horizonte registrou até esta quinta-feira 118 mortos por Covid, 14 a mais do que nessa quarta. A cidade tem 4.977 casos confirmados da doença, sendo 949 ainda em acompanhamento.