Idosos de 66 anos, que estavam com a imunização contra a Covid-19 atrasada em Belo Horizonte, receberam com alívio a aplicação em segunda dose da vacina CoronaVac. Nesta terça-feira (18), estão sendo vacinados aqueles que fazem parte desta faixa etária no grupo prioritário. O atraso, no comparativo com a data inicial prevista – de 28 dias –, chega a duas semanas.

Hoje, a aplicação ocorre até às 16h30 em pontos fixos e extras e em postos de drive-thru. Os endereços estão disponíveis neste link. “Apesar de 14 dias de atraso, porque minha dose era para o dia 4, está tranquilo. Vamos esperar mais 15 dias e vamos ver. Os cuidados têm que permanecer os mesmos. A tranquilidade tem a ver com a forma grave da doença. Estava ansioso por conta das notícias de que estavam acabando os insumos e a gente já estava atrasado. Fiquei apreensivo, mas agora já relaxei”, comemora o engenheiro civil de 66 anos, Jose Ribamar Martins Jorge.

Quem procurou o posto extra de vacinação na Secretaria Municipal de Educação (SMED) encontrou agilidade no atendimento e completou, com tranquilidade, o esquema vacinal. “Não estava ansioso, mas não estava tranquilo. Agora eu estou mais tranquilo. Esperei 7 minutos na fila, foi muito rápido”, comentou o advogado Alexandre, também de 66 anos, que esperou dez dias para receber a dose complementar.

Na quarta-feira (19), a aplicação será em idosos de 65 anos. A imunização destes grupos foi possível após o recebimento de uma remessa, com 65,2 mil doses. O quantitativo, conforme informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), irá completar o esquema vacinal de 49 mil pessoas.

Confira aqui os documentos necessários para a vacinação.

Idosos de 64 anos e trabalhadores da saúde de 43 a 49 anos

Segundo o Executivo municipal, após a conclusão do esquema vacinal dos idosos de 66 e 65 anos, o estoque será avaliado e, sendo suficiente, será aberta a aplicação de segunda dose em idosos de 64 anos e trabalhadores da saúde de 43 a 49 anos.

Leia mais:

Kalil solicita mapeamento de trabalhadores metroviários para possível inclusão do grupo em vacinação

Minas registra mais de 7 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas

Idosos de 66 anos recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça em BH